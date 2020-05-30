«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: счет матча 1:2, обзор голов

Франкфуртскийодержал победу на выезде над(2:1) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 27-й минуте открыли гости — португальский форвард Андре Силва реализовал пенальти. «Волки» отыгрались на 58-й минуте благодаря голу защитника Кевина Мбабу.

А на 85-й минуте победу «Айнтрахту» принес японский хавбек Даити Камада.

После этого матча «Вольфсбург» с 42 очками на 7-й строке таблицы Бундеслиги, а «Айнтрахт» на 12-м месте — 32 очка.

Еще в одном матче отчетного тура берлинская «Герта» одержала домашнюю победу над «Аугсбургом» со счетом 2:0.

Счет на 23-й минуте открыл голландский нападающий суринамского происхождения Явайро Дилросун, а в компенсированное время все вопросы о победителе снял польский форвард Кшиштоф Пёнтек.

После этого матча «Герта» с 38 очками на 9-м месте, а «Аугсбург» на 14-м месте — 31 очко. 0