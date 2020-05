Головин вошел в сборную сезона Лиги 1 в FIFA 20

Российский полузащитник «Монако»попал в команду сезона чемпионата Франции по версии популярного футбольного симулятора FIFA 20, сообщается в Twitter EA Sports.

Карточку Головина с общим рейтингом 93 можно получить в ограниченный период.

В основной группе игроков с TOTS-карточками значатся 20 футболистов. Наивысшие рейтинги получили два форварда ПСЖ — Килиан Мбаппе (98 OVR) и Неймар (98 OVR).

An absolute ace in the midfield 😤 A man for the moment 💪

Team of the Season Objectives Idrissa Gana Gueye and #TOTS Moments Objectives Aleksandr Golovin are available now for a limited time in #FUT20 pic.twitter.com/5B3ksOM61e