Головин вошел в сборную сезона Лиги 1 в FIFA 20

Александр Головин
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Карточку Головина с общим рейтингом 93 можно получить в ограниченный период.
В основной группе игроков с TOTS-карточками значатся 20 футболистов. Наивысшие рейтинги получили два форварда ПСЖ — Килиан Мбаппе (98 OVR) и Неймар (98 OVR).
An absolute ace in the midfield 😤 A man for the moment 💪— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 29, 2020
Team of the Season Objectives Idrissa Gana Gueye and #TOTS Moments Objectives Aleksandr Golovin are available now for a limited time in #FUT20 pic.twitter.com/5B3ksOM61e