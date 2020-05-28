«СЭ»: «Сочи» аннулировал контракт с Рами

аннулировал контракт с французским защитником, так как у игрока выявлена серьезная травма, сообщает «СЭ».

«При медосмотре в "Сочи" Рами пытался скрыть серьезную травму колена, так называемую jump knee injury, выдав ее за другую, не такую тяжелую — тендинит. Тем не менее, медслужба клуба выявила проблему, отправила Адиля в барселонскую клинику к одному из лучших в мире специалистов по таким повреждениям. Но это не помогло — игроку следует смириться с тем, что продолжение карьеры в его ситуации невозможно, он уже не способен выступать на профессиональном уровне. Слова о поиске нового клуба — попытка обмануть новых работодателей.

"Сочи" аннулировал — именно аннулировал, это важно — контракт Рами во вторник, 26 мая. Поэтому ни о каких компенсациях и речи идти не может. Скорее, это клуб имеет право обратиться в ФИФА с просьбой удержать с Адиля выплаченные суммы.

То, что ему не платили — ложь. Удерживались только бонусы — их банально не за что было начислять. Но базовая зарплата начислялась регулярно — при том, Рами оказался единственным игроком в "Сочи", кто отказался пойти на снижение оклада на 50 процентов в условиях пандемии. Утверждения, что Адилю якобы не дали ни евро — такая же неправда, как и "поиск нового клуба", — говорится в заявлении.

Ранее агент Рами Хавьер Косо Руиз заявил, что футболист покинет российский клуб, так как его подопечный не получает зарплату.

Экс-защитник сборной Франции присоединился к "Сочи" в феврале на правах свободного агента, но так и не сыграл ни одного матча в чемпионате России. 0