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    Рами хочет покинуть «Сочи», поскольку ему не платят зарплату

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    Защитник «Сочи» Адиль Рами заявил, что покинет клуб, поскольку ему не платят зарплату, сообщает RMC Sport со ссылкой на адвоката футболиста Жюля Планка.

    Адиль Рами
    Адиль Рами

    34-летний защитник недоволен ситуацией в клубе, к которому он присоединился в феврале.

    Рами утверждает, что «Сочи» не выполнил ни одну из договоренностей, и он вообще не получал денег.

    Планк, в свою очередь, сообщил, что его клиент считает, себя свободным от любых обязательств перед «Сочи» и готов продолжить карьеру в другом клубе.

    Напомним, что бывший защитник сборной Франции Рами 21 февраля оформил переход в «Сочи» после того, как расторг контракт с турецким «Фенербахче».

    Из-за травмы он не смог принять участие в весенних матчах команды Владимира Федотова.

    Действующий контракт «Сочи» с Рами был рассчитан до конца нынешнего сезона 0

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