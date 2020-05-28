Рами хочет покинуть «Сочи», поскольку ему не платят зарплату

Защитник «Сочи»заявил, что покинет клуб, поскольку ему не платят зарплату, сообщает RMC Sport со ссылкой на адвоката футболиста

34-летний защитник недоволен ситуацией в клубе, к которому он присоединился в феврале.

Рами утверждает, что «Сочи» не выполнил ни одну из договоренностей, и он вообще не получал денег.

Планк, в свою очередь, сообщил, что его клиент считает, себя свободным от любых обязательств перед «Сочи» и готов продолжить карьеру в другом клубе.

Напомним, что бывший защитник сборной Франции Рами 21 февраля оформил переход в «Сочи» после того, как расторг контракт с турецким «Фенербахче».

Из-за травмы он не смог принять участие в весенних матчах команды Владимира Федотова.

Действующий контракт «Сочи» с Рами был рассчитан до конца нынешнего сезона 0