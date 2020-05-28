Гендиректор «Уфы» подтвердил наличие переговоров с «Ред Буллом»

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал информацию о возможной покупке клуба крупными инвесторами.

«Велись ли переговоры с "Ред Буллом"? Мы их уже давно вели, еще два года назад начали эти движения. Играли с "Ред Буллом" еще на австрийском сборе в 2018-м. Тогда начали цепляться и разговаривать. Но переговоры ведем не только с ними. С "Зенитом" тоже вели, предлагали сотрудничество. Это не секрет.

У нас есть договор о совместной деятельности с "Манчестер Сити", да. Он был создан, когда мы отдавали им Зинченко.

Если условно придут в российский клуб шейхи, проблем нет. Все законно. Это совместное предприятие. Нужно работать не только на российском уровне. Надо выходить на европейский рынок. Там большие деньги и другой уровень», — сказал Газизов во время прямого эфира с комментатором Геннадием Орловым во «ВКонтакте». 0