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    Гендиректор «Уфы» подтвердил наличие переговоров с «Ред Буллом»

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной покупке клуба крупными инвесторами.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Велись ли переговоры с "Ред Буллом"? Мы их уже давно вели, еще два года назад начали эти движения. Играли с "Ред Буллом" еще на австрийском сборе в 2018-м. Тогда начали цепляться и разговаривать. Но переговоры ведем не только с ними. С "Зенитом" тоже вели, предлагали сотрудничество. Это не секрет.

    У нас есть договор о совместной деятельности с "Манчестер Сити", да. Он был создан, когда мы отдавали им Зинченко.

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    • Если условно придут в российский клуб шейхи, проблем нет. Все законно. Это совместное предприятие. Нужно работать не только на российском уровне. Надо выходить на европейский рынок. Там большие деньги и другой уровень», — сказал Газизов во время прямого эфира с комментатором Геннадием Орловым во «ВКонтакте». 0

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