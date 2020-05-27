«Урал» не продлил контракты с Меркуловым и Димитровым

Екатеринбургский «Урал» рассказал о продлении сотрудничества с футболистами, контракты которых истекают 31 мая.

«Меркулов уйдет по окончании контракта. Соглашение действительно до 31 мая, оставшуюся часть сезона команда уже будет без него.

Со всеми остальными, у кого заканчивались контракты, мы продлили соглашения. Исключение — Николай Димитров, он решил завершить карьеру», — сообщила клубная пресс-служба ТАСС.

Михаил Меркулов выступал за «Урал» с 2015 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 20 матчей и сделал 2 результативные передачи.

По информации «Чемпионата», защитник, скорее всего, присоединится к казанскому «Рубину» на правах свободного агента. Основные детали перехода уже согласованы.

32-летний Николай Димитров стал игроком екатеринбургского клуба в 2017 году. В нынешнем сезоне он забил 2 гола в 19 встречах. 0