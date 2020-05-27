РФС ведет переговоры с правительством о проведении матчей со зрителями — СМИ

Российская Премьер-лига может возобновиться со зрителями на трибунах.

РФС ведет об этом переговоры с правительством РФ, утверждает Telegram-канал «Мутко против».

Изначально вопрос по матчам со зрителями поднимался на исполкоме представителями клубов, которые просили открыть хотя бы ложи. Однако после слов президента России Владимира Путина о прохождении пика пандемии в стране представители РФС и РПЛ «решили выжать максимум из сложившейся ситуации».

О каком именно количестве зрителей идет речь, пока не уточняется, как и порядок их прохода на трибуны.

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. 0