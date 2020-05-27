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    Нойер: «Бавария» одержала важную победу и послала всем сигнал

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    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» (1:0) в матче 28 тура Бундеслиги.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    «Я очень рад, что мы одержали эту гостевую победу. Для нас это был важный матч. Когда играешь в гостях у "Дортмунда", то мотивирован до самых кончиков волос. Сегодня по нам это было видно. Счет 1:0 не был настоящим преимуществом.

    Во втором тайме были моменты, когда дортмундцы оказывались в опасных зонах. Конечно, и мы упустили несколько моментов. Теперь все зависит от нас. Мы одержали важную победу и послали всем важный сигнал!» — цитирует вратаря мюнхенцев официальный сайт «Баварии».

    «Бавария» набрала 64 очка и занимает первой место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на второй позиции. 0

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