Нойер: «Бавария» одержала важную победу и послала всем сигнал

Голкиперпрокомментировал победу своей команды над дортмундской(1:0) в матче 28 тура Бундеслиги.

«Я очень рад, что мы одержали эту гостевую победу. Для нас это был важный матч. Когда играешь в гостях у "Дортмунда", то мотивирован до самых кончиков волос. Сегодня по нам это было видно. Счет 1:0 не был настоящим преимуществом.

Во втором тайме были моменты, когда дортмундцы оказывались в опасных зонах. Конечно, и мы упустили несколько моментов. Теперь все зависит от нас. Мы одержали важную победу и послали всем важный сигнал!» — цитирует вратаря мюнхенцев официальный сайт «Баварии».

«Бавария» набрала 64 очка и занимает первой место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на второй позиции. 0