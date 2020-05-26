Наставник «Баварии» считает «Боруссию» Д одной из лучших команд в Европе

Главный тренерподелился ожиданиями от матча с дортмундскойв рамках 28-го тура чемпионата Германии.

«Здорово, когда друг другу противостоят две такие хорошие команды. Зимой "Боруссия" усилилась двумя игроками, которые обладают невероятным менталитетом. Джан эффективен при оборонительных действиях, а Холанн в атаке.

Эта команда относится к числу лучших в Европе. В Лиге чемпионов им почти удалось пройти ПСЖ. Мы должны будем показать оптимальную игру», — цитирует Флика официальный сайт «Баварии».

Напомним, что поединок состоится во вторник, 26 мая. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «шмелей» на четыре очка. 0