Бесчастных продлил соглашение с «Факелом»

на официальном сайте объявил о продлении сотрудничества со всеми членами тренерского штаба команды.

«Весь тренерский штаб "Факела" образца весны-2020 во главе с Владимиром Бесчастных продолжит свою работу в нашем клубе в грядущем футбольном сезоне-2020/21.

В соответствии с решением главного тренера команды контракты продлены со всеми помощниками Владимира Евгеньевича», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

46-летний Бесчастных возглавил клуб из Воронежа по ходу сезона-2019/20 ФНЛ, который завершился досрочно после 19-го тура из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира «Факел» занимал 19-е место, но сохранил прописку в лиге. 0