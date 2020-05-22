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    Орлов: Семину привезли Мурило и поставили перед фактом — тренируй. Как такое возможно?

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    Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Локомотив» допустил ошибку, не продлив контракт с Юрием Семиным.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Я свою точку зрения не поменял. И не поменяю. Лучше тренера, чем Семин, "Локомотив" сейчас не найдет.

    Придется перестраивать команду. Хотя с юридической точки зрения к клубу претензий нет — он имел право не продлить контракт.

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    • Уверен, что Семин специалист высокого уровня. И так разбрасываться людьми… Как-то всё было обставлено некорректно. В имиджевом плане "Локо" многое потерял.

    Теперь будет очень непросто найти общий язык с болельщиками. Подвергать сомнению квалификацию тренера Семина сейчас просто неприлично. У него команда на ходу. Вот и всё.

    С таким составом "Локо" должен был бороться за чемпионство? Это всё очень субъективно. Про состав можно долго дискутировать.

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    • Во-первых, Семин не получал полной свободы в трансферных вопросах. Помните, ему купили бразильского защитника Мурило? Юрий Палыч же даже не знал о нем! Ему привезли и поставили перед фактом — тренируй.

    Так с главным тренером не поступают. Вот тут и треснули отношения. Менеджмент почему-то сам захотел заниматься селекцией. Я этого не понимаю.

    Представляете, если бы Бескову или Лобановскому навязали футболиста, которого они не хотели бы видеть у себя? Ну как такое возможно?», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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    Напомним, что 14 мая «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с 73-летним специалистом. Место главного тренера команды с 1 июня займет Марко Николич.

    Под руководством Семина московский клуб трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и три раза Суперкубок страны. 0

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