Орлов: Семину привезли Мурило и поставили перед фактом — тренируй. Как такое возможно?

Комментаторсчитает, чтодопустил ошибку, не продлив контракт с

«Я свою точку зрения не поменял. И не поменяю. Лучше тренера, чем Семин, "Локомотив" сейчас не найдет.

Придется перестраивать команду. Хотя с юридической точки зрения к клубу претензий нет — он имел право не продлить контракт.

Уверен, что Семин специалист высокого уровня. И так разбрасываться людьми… Как-то всё было обставлено некорректно. В имиджевом плане "Локо" многое потерял.

Теперь будет очень непросто найти общий язык с болельщиками. Подвергать сомнению квалификацию тренера Семина сейчас просто неприлично. У него команда на ходу. Вот и всё.

С таким составом "Локо" должен был бороться за чемпионство? Это всё очень субъективно. Про состав можно долго дискутировать.

Во-первых, Семин не получал полной свободы в трансферных вопросах. Помните, ему купили бразильского защитника Мурило? Юрий Палыч же даже не знал о нем! Ему привезли и поставили перед фактом — тренируй.

Так с главным тренером не поступают. Вот тут и треснули отношения. Менеджмент почему-то сам захотел заниматься селекцией. Я этого не понимаю.

Представляете, если бы Бескову или Лобановскому навязали футболиста, которого они не хотели бы видеть у себя? Ну как такое возможно?», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что 14 мая «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с 73-летним специалистом. Место главного тренера команды с 1 июня займет Марко Николич.

Под руководством Семина московский клуб трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и три раза Суперкубок страны. 0