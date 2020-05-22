«Герта» — «Унион»: счет 4:0, обзор голов

«Герта» забила все голы после перерыва
twitter.com/HerthaBSC
Первый тайм команды провели без забитых голов. На старте второго хозяева совершили две стремительные атаки за две минуты, которые завершили забитыми мячами.
На 51-й минуте Ведад Ибишевич отличился, а спустя минуту ассистировал Доди Лукебакио. Довольно быстро «Герта» окончательно похоронила интригу. Тот же Ибишевич отдал второй результативный пас на Матеуса Кунью — 3:0.
Точку ближе к концовке поставил Дедрик Бойата — 4:0.
Это уже вторая разгромная победа «Герты» после возобновления сезона. В прошлом туре команда в гостях разобралась с «Хоффенхаймом».
«Герта» набрала 34 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги. На счету «Униона» 30 пунктов и 12-я строчка.
Бундеслига. 27 тур
«Герта» — «Унион» — 4:0 (0:0)
Голы: Ибишевич 51, Люкебакио 52, Кунья 61, Бойата 77«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Бойата, Торунарига, Платтенхардт, Скьельбред (Самарджич 81), Груич, Люкебакио (Дилросун 76), Дарида (Майер 80), Кунья (Миттельштедт 66), Ибишевич (Пентек 75)«Унион»: Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Паренсен, Триммель, Прёмель, Андрих (Кроос 72), Райхель (Риерсон 63), Ингвартсен (Уджа 57), Бюлтер (Малли 63), Андерссон (Полтер 72)Предупреждения: Паренсен 9, Люкебакио 43, Груич 67