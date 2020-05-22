«Герта» — «Унион»: счет 4:0, обзор голов

В поединке 27-го тура немецкойпринималаи одержала победу со счетом 4:0.

«Герта» забила все голы после перерыва twitter.com/HerthaBSC 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Первый тайм команды провели без забитых голов. На старте второго хозяева совершили две стремительные атаки за две минуты, которые завершили забитыми мячами.

На 51-й минуте Ведад Ибишевич отличился, а спустя минуту ассистировал Доди Лукебакио. Довольно быстро «Герта» окончательно похоронила интригу. Тот же Ибишевич отдал второй результативный пас на Матеуса Кунью — 3:0.

Точку ближе к концовке поставил Дедрик Бойата — 4:0.

Это уже вторая разгромная победа «Герты» после возобновления сезона. В прошлом туре команда в гостях разобралась с «Хоффенхаймом».

«Герта» набрала 34 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги. На счету «Униона» 30 пунктов и 12-я строчка.