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    «Герта» одержала вторую разгромную победу подряд

    «Герта» — «Унион»: счет 4:0, обзор голов

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    В поединке 27-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» принимала «Унион» и одержала победу со счетом 4:0.

    «Герта» забила все голы после перерыва
    «Герта» забила все голы после перерыва

    Первый тайм команды провели без забитых голов. На старте второго хозяева совершили две стремительные атаки за две минуты, которые завершили забитыми мячами.

    На 51-й минуте Ведад Ибишевич отличился, а спустя минуту ассистировал Доди Лукебакио. Довольно быстро «Герта» окончательно похоронила интригу. Тот же Ибишевич отдал второй результативный пас на Матеуса Кунью — 3:0.

    Точку ближе к концовке поставил Дедрик Бойата — 4:0.

    Это уже вторая разгромная победа «Герты» после возобновления сезона. В прошлом туре команда в гостях разобралась с «Хоффенхаймом».

    «Герта» набрала 34 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги. На счету «Униона» 30 пунктов и 12-я строчка.

    Бундеслига. 27 тур
    «Герта» — «Унион» — 4:0 (0:0)
    Голы: Ибишевич 51, Люкебакио 52, Кунья 61, Бойата 77«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Бойата, Торунарига, Платтенхардт, Скьельбред (Самарджич 81), Груич, Люкебакио (Дилросун 76), Дарида (Майер 80), Кунья (Миттельштедт 66), Ибишевич (Пентек 75)«Унион»: Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Паренсен, Триммель, Прёмель, Андрих (Кроос 72), Райхель (Риерсон 63), Ингвартсен (Уджа 57), Бюлтер (Малли 63), Андерссон (Полтер 72)Предупреждения: Паренсен 9, Люкебакио 43, Груич 67
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