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    Талалаев: Теперь спрос с Гончаренко будет серьезнее

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    Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал решение ЦСКА продлить соглашение с Виктором Гончаренко до конца следующего сезона.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    20 мая ЦСКА официально объявил о заключении нового соглашения с 42-летним белорусским специалистом, которое рассчитано до конца сезона-2020/21.

    «Я очень доволен тем, что наставник с достаточно молодым составом достигает практически оптимального результата.

    Будет существенная борьба за второе место в таблице. Потому что ни "Ростов" свои амбиции не скрывает, ни армейцы, и "Локомотиву" будет непросто.

    Хорошо, что еще год есть. Сейчас ему и всей команде намного спокойнее, и будет интересно посмотреть за вектором развития ЦСКА.

    Но, да, спрос с Ганчаренко по результату уже будет серьезнее. Если смотреть, например, на Белоруссию, то понятно, что БАТЭ — гегемон, и все ждут, когда кто-то появится.

    Вроде "Брест" дал результат, сейчас все ждут, что они будут конкурировать. У нас есть команды, которые готовы бежать за спиной "Зенита" и бороться до конца», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!».

    Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Вместе с ним команда дважды завоевывала серебряные медали национального первенства и выиграла Суперкубок России.

    ЦСКА располагается на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 22 туров. 0

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