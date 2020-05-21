Талалаев: Теперь спрос с Гончаренко будет серьезнее

Российский тренерпрокомментировал решениепродлить соглашение сдо конца следующего сезона.

20 мая ЦСКА официально объявил о заключении нового соглашения с 42-летним белорусским специалистом, которое рассчитано до конца сезона-2020/21.

«Я очень доволен тем, что наставник с достаточно молодым составом достигает практически оптимального результата.

Будет существенная борьба за второе место в таблице. Потому что ни "Ростов" свои амбиции не скрывает, ни армейцы, и "Локомотиву" будет непросто.

Хорошо, что еще год есть. Сейчас ему и всей команде намного спокойнее, и будет интересно посмотреть за вектором развития ЦСКА.

Но, да, спрос с Ганчаренко по результату уже будет серьезнее. Если смотреть, например, на Белоруссию, то понятно, что БАТЭ — гегемон, и все ждут, когда кто-то появится.

Вроде "Брест" дал результат, сейчас все ждут, что они будут конкурировать. У нас есть команды, которые готовы бежать за спиной "Зенита" и бороться до конца», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!».

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Вместе с ним команда дважды завоевывала серебряные медали национального первенства и выиграла Суперкубок России.

ЦСКА располагается на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 22 туров. 0