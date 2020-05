Голландский специалист Яп Стам назначен главным тренером «Цинциннати», выступающего в MLS.

Издание NOS сообщало, что 47-летний тренер договорился о контракте на полтора года с опцией продления еще на один сезон.

Соглашение еще не подписано, поскольку сейчас трудно попасть в США из-за пандемии. Стам подпишет контракт через некоторое время.

«Для меня получить возможность работать в Америке и работать в MLS с таким клубом, как "Цинциннати" — это мечта.

Мне всегда нравилась страна, и мне всегда нравился менталитет людей в Штатах, а также то, чего они пытаются достичь», — прокомментировал свое назначение Стам.

Напомним, что ранее Стам работал «Рединге», «Зволле» и «Фейенорде», который он покинул в конце октября 2019 года.

Из-за коронавируса чемпионат МЛС был приостановлен 12 марта после 2 туров.

