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    Стам назначен главным тренером «Цинциннати»

    Футбол MLS
    Голландский специалист Яп Стам назначен главным тренером «Цинциннати», выступающего в MLS.

    Яп Стам
    Яп Стам

    Издание NOS сообщало, что 47-летний тренер договорился о контракте на полтора года с опцией продления еще на один сезон.

    Соглашение еще не подписано, поскольку сейчас трудно попасть в США из-за пандемии. Стам подпишет контракт через некоторое время.

    «Для меня получить возможность работать в Америке и работать в MLS с таким клубом, как "Цинциннати" — это мечта.

    Мне всегда нравилась страна, и мне всегда нравился менталитет людей в Штатах, а также то, чего они пытаются достичь», — прокомментировал свое назначение Стам.

    Напомним, что ранее Стам работал «Рединге», «Зволле» и «Фейенорде», который он покинул в конце октября 2019 года.

    Из-за коронавируса чемпионат МЛС был приостановлен 12 марта после 2 туров.

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