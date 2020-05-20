«Лацио» согласовал продление контракта с Индзаги

Главный тренерв ближайшее время подпишет новый контракт с римским клубом.

Стороны договорились о продлении сотрудничества до конца сезона-2022/23, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководству «Лацио» осталось согласовать незначительные детали с Индзаги. По новому договору зарплата 44-летнего специалиста будет составлять € 2,5 млн в год плюс бонусы.

Специалист возглавляет «Лацио» с 2016 года. До этого он в течение шести лет работал с молодежной командой римлян. В качестве футболиста Индзаги выступал за «орлов» с 1999 по 2010 год.

Нынешний контракт итальянского специалиста с «Лацио» рассчитан до лета 2021 года.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда Индзаги отстает от туринского «Ювентуса» всего на одно очко. 0