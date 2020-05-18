«Спартак» выкупил трансфер Соболева

Александр Соболев
ФК «Спартак»
Столичный клуб подписал с 23-летним футболистом долгосрочное соглашение.
Напомним, что этой зимой форвард перешел в «Спартак» из самарского клуба на правах аренды.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче РПЛ, забив в них 10 голов и сделав четыре результативные передачи.
⚡ Соболев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 18, 2020
Зимой 23-летний форвард перешел в «Спартак» на правах аренды.
📋 Провел 4 матча
🅰 Отдал 3 голевые передачи
Желаем Александру результативной игры и больших побед вместе со «Спартаком»!#Соболев #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/JfzbssK1b4