Кураньи: Непросто придумать тактику, которая способна остановить Холанда

Бывший нападающий «Шальке» и «Динамо»выделил в составе «Боруссии Дортмунд»

В первом матче после возобновления чемпионата Германии «Боруссия» разгромила «Шальке» со счетом 4:0.

«Брандт — один из лучших игроков "Боруссии". Он очень техничный, с хорошим ударом, и его сильные качества — движение и результативные передачи — помогли "Дортмунду" провести хорошую игру против "Шальке".

Холанд — один из лучших нападающих Бундеслиги. Противостоять ему очень сложно. Он любит забивать, вступать в единоборства и много перемещаться по полю.

Он делает все, чтобы получить свой шанс, поэтому непросто придумать тактику, которая способна его остановить. У каждого клуба, который сыграет против "Дортмунда", будут проблемы с этим игроком», — сказал Кураньи в программе «Тотальный футбол».

Следующим соперником «Дортмунда» в Бундеслиге 23 мая станет «Вольфсбург». 0