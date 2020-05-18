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    Кураньи: Непросто придумать тактику, которая способна остановить Холанда

    Футбол Боруссия Д Шальке 04 Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Бывший нападающий «Шальке» и «Динамо» Кевин Кураньи выделил в составе «Боруссии Дортмунд» Юлиана Брандта и Эрлинга Холанда.

    Эрлинг Холанд
    Эрлинг Холанд

    В первом матче после возобновления чемпионата Германии «Боруссия» разгромила «Шальке» со счетом 4:0.

    «Брандт — один из лучших игроков "Боруссии". Он очень техничный, с хорошим ударом, и его сильные качества — движение и результативные передачи — помогли "Дортмунду" провести хорошую игру против "Шальке".

    Холанд — один из лучших нападающих Бундеслиги. Противостоять ему очень сложно. Он любит забивать, вступать в единоборства и много перемещаться по полю.

    Он делает все, чтобы получить свой шанс, поэтому непросто придумать тактику, которая способна его остановить. У каждого клуба, который сыграет против "Дортмунда", будут проблемы с этим игроком», — сказал Кураньи в программе «Тотальный футбол».

    Следующим соперником «Дортмунда» в Бундеслиге 23 мая станет «Вольфсбург». 0

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