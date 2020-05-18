Касерес рассказал, как был носителем коронавируса на протяжении двух месяцев

Защитник «Фиорентины», ранее заболевший коронавирусом, заявил, что уже полностью выздоровел.

«На протяжении двух месяцев я был носителем коронавируса, не зная об этом. У меня были некоторые симптомы между 8 и 15 марта. Во время тренировок я чувствовал, что что-то мешало в легких.

Мне сказали сесть на карантин и сказали, что через 20 дней это пройдет. Вчера мой тест показал отрицательный результат. Сейчас я как новенький», — приводит слова Касереса Football Italia.

Напомним, что чемпионат Италии до сих пор приостановлен из-за вспышки коронавируса в стране. 0