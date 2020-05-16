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    У нападающего «Локомотива» диагностирован коронавирус

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    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус.

    Джефферсон Фарфан
    Джефферсон Фарфан

    35-летний перуанец стал первым футболистом РПЛ, заразившимся COVID-19.

    По информации журналиста Ивана Карпова, заражение у Фарфана было диагностировано 15 мая. У футболиста выявлена пневмония с нетяжелым течением болезни.

    С 22 марта Фарфан был на самоизоляции в своем доме в Подмосковье. Минимальные сроки до выздоровления: 3-4 недели.

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о заражении игрока.

    «Это действительно так. Все действия происходят [в соответствии] с установленными рекомендациями соответствующих органов и врачей.

    Фарфан после инфицирования не контактировал с другими игроками», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

    35-летний Фарван выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).

    Напомним, что 15 мая на Исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня. 0

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