У нападающего «Локомотива» диагностирован коронавирус

Нападающий «Локомотива»сдал положительный тест на коронавирус.

35-летний перуанец стал первым футболистом РПЛ, заразившимся COVID-19.

По информации журналиста Ивана Карпова, заражение у Фарфана было диагностировано 15 мая. У футболиста выявлена пневмония с нетяжелым течением болезни.

С 22 марта Фарфан был на самоизоляции в своем доме в Подмосковье. Минимальные сроки до выздоровления: 3-4 недели.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о заражении игрока.

«Это действительно так. Все действия происходят [в соответствии] с установленными рекомендациями соответствующих органов и врачей.

Фарфан после инфицирования не контактировал с другими игроками», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

35-летний Фарван выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).

Напомним, что 15 мая на Исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня. 0