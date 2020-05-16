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    Спортивный директор «Балтики»: Об низшие лиги в очередной раз вытерли ноги

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    Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов выразил недовольство решением досрочно завершить сезон ФНЛ.

    «Балтика»
    «Балтика»

    Исполком РФС принял решение, по которому два лучших клуба ФНЛ попадают напрямую в премьер-лигу, а в ПФЛ не вылетает никто. Победители ПФЛ же получат право подняться в ФНЛ.

    «Я не понимаю, почему об низшие лиги вытерли ноги в очередной раз? Исходя из информации на сайте ФНЛ, получается, что в теории сезон в лиге может начать 23 команды (минус "Луч" и "Армавир"), 46 туров вместо 40, имея на это меньше времени, чем обычно.

    Иногда мне кажется, что некоторые люди думают, что за пределами РПЛ нет футбола. Что всем остальным нужно просто подстраиваться под то, что решили большие чиновники из РФС», — написал Ибрагимов в Twitter.

    При этом, спортивный директор калининградцев ошибся: при 23 командах будет сыграно не 46 туров, а 44.

    «Балтика» заняла седьмое место, набрав в 27 турах 43 очка.

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