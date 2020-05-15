Семин с энтузиазмом отнесся к новости о возобновлении чемпионата России

Главный тренер «Локомотива», с которым клуб не будет продлевать контракт, прокомментировал решение доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.

«Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом. Все ждут возвращения футбола. Опасность всегда есть, но, надеюсь, к этому времени ситуация улучшится.

Решение, наверное, обдуманное, связано оно и с большим руководством. Подготовка, конечно, скомкана, но здесь все зависит от уровня ответственности каждого игрока, который ушел на карантин. Пять замен поэтому и сделали, наверное, травмы могут быть.

Сложно говорить про "Чертаново" и "Торпедо". В такой ситуации спортивный принцип невозможно не нарушить, что тут поделаешь», — приводит слова Семина «Чемпионат». 0