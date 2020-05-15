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    Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит матч с «Вольфсбургом»

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    Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих будет вынужден пропустить ближайший матч чемпионата Германии с «Вольфсбургом» из-за нарушения правил карантина. Специалист покинул территорию гостиницы без защитной маски.

    Хайко Херрлих
    Хайко Херрлих

    «Я совершил ошибку, покинув гостиницу. Но уже ничего не изменишь. Я не смог стать примером для подражания в сложившейся ситуации», — цитирует Херрлиха пресс-служба «Аугсбурга».

    Херрлих должен будет пройти тестирование на коронавирус. Согласно медицинскому протоколу чемпионата Германии, специалисту позволят вернуться в команду после двух отрицательных результатов.

    Стоит отметить, что игра с «Вольфсбургом» должна была стать для Херрлиха дебютной на посту главного тренера «Аугсбурга». 0

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