КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    FIFA 21 должна выйти в сентябреFIFA 21. Что известно об игре прямо сейчас
  • 16:55
    • Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива»
  • 18:20
    • Семину предложили должность почетного главного тренера. Он отказался
  • 17:27
    • Семин о своем уходе: Задавайте вопросы Мещерякову
  • 17:16
    • Названы условия контракта Николича с «Локомотивом»
  • 16:38
    • Черчесов ждет возобновления сезона в РПЛ
    Все новости спорта

    Семину предложили должность почетного главного тренера. Он отказался

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Председатель совета директоров «Локомотива» Алексей Мещеряков заявил, что Юрию Семину предложили должность почетного главного тренера в клубе.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Мы все надеемся, что наше сотрудничество и сотрудничество клуба и компании РЖД с Юрием Павловичем продолжится. Мы предложили Юрию Павловичу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и "социальным пакетом". Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть, "Академия ФК 'Локомотив' им. Юрия Павловича Семина".

    Мы бы хотели, чтоб Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые проводит клуб совместно с РФСО "Локомотив" и РЖД. Это целый ряд наших региональных проектов, это один из крупнейших в стране детских проектов "Локобол", который мы предполагаем и дальше развивать», — приводит слова Мещерякова «РИА Новости».

    Известно, что Семин отверг все предложения Мещерякова во время личной встречи. 73-летний специалист покинет клуб после истечения контракта. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Надежда на авось. Будет ли доигран чемпионат России?
  • 12/05/2020 в 23:54
    •
  • Прогноз
  • Кто выиграет Бундеслигу
  • 1.22
  • Послезавтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Развязка близко. Кто возьмет Серебряную салатницу Бундеслиги
  • Кто выиграет Бундеслигу. Прогноз и ставки
  • 1.22
    •
  • Продолжит ли «Лейпциг» обыгрывать «Фрайбург» на своем поле?
  • «Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» и «Городея» сыграют на «меньше»?
  • Экспресс дня 15 мая. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Международный совет ФИФА одобрил изменение в правилах игры Футбол Много не мало. Пять замен в АПЛ не будут проблемойКак футбольный мир принимает временное нововведение в правилах игры Вчера в 23:390
  • 15:14
    • УЕФА не будет требовать четкого плана от чемпионатов к 25 мая
  • 14:57
    • Хиддинк поздравил «Анжи» с 29-летием клуба
  • 14:47
    • В Бешикташе выявлено восемь случаев заражения коронавирусом
    Разбомбленный стадион Футбол Футбол во время войны. Спорт способен исцелять и объединять во время кризисаДаже войны не влияли так пагубно на спорт, как коронавирус Вчера в 16:070
  • Экспресс дня

  • «Торпедо-БелАЗ» и «Городея» сыграют на «меньше»?
  • 2.75
    •
  • 17:44
    • Кавани, Виаль и Мертенс попали в шорт-лист «Интера»
  • 15:58
    • Себальос хочет получить шанс в «Реале»
  • 15:35
    • «Челси» хочет усилиться полузащитником «Ювентуса»
    «Галатасарай» — «Реал». ЛЧ 2000/2001 Футбол Стамбульское шоу с пятью голами. О том, как «Галатасарай» вернулся в игру с «Реалом» в 2001-мЕвропейский футбол потихоньку возвращается к жизни, но еврокубки еще придется подождать, поэтому насладимся очередной большой игрой прошлого Вчера в 17:560
  • 14:13
    • Футболист «Спартака» может переехать в Турцию
  • 12:51
    • СМИ: Семин может остаться в структуре «Локомотива»
  • 12:36
    • «Макларен» объявил о подписании контракта с Риккардо
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.75
  • Экспресс дня 15 мая
  • Завтра в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — АБ Аргир
  • Футбол
  • 17/05/2020 в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие