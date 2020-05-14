Семину предложили должность почетного главного тренера. Он отказался

Председатель совета директоровзаявил, чтопредложили должность почетного главного тренера в клубе.

«Мы все надеемся, что наше сотрудничество и сотрудничество клуба и компании РЖД с Юрием Павловичем продолжится. Мы предложили Юрию Павловичу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и "социальным пакетом". Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть, "Академия ФК 'Локомотив' им. Юрия Павловича Семина".

Мы бы хотели, чтоб Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые проводит клуб совместно с РФСО "Локомотив" и РЖД. Это целый ряд наших региональных проектов, это один из крупнейших в стране детских проектов "Локобол", который мы предполагаем и дальше развивать», — приводит слова Мещерякова «РИА Новости».

Известно, что Семин отверг все предложения Мещерякова во время личной встречи. 73-летний специалист покинет клуб после истечения контракта. 0