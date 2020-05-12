Тихонов: Отцепить «Ахмат» и «Крылья» будет несправедливо

Бывший игрок «Спартака»поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата России.

«Если отцепить "Крылья" и "Ахмат" — это будет несправедливо. У них есть шанс доиграть и доказать, что они не слабее.

Логичнее будет сделать так, чтобы в один год вошли две команды, а на следующий год вылетели четыре. На один год так можно сделать.

Что касается снижения зарплат, то это форс-мажор, и все должны это понимать. Люди сидят дома и получают гораздо меньше футболистов.

Весь мир и вся Европа пошли на уступки, и не понимаю, почему некоторые не идут на них. Все, кто идет навстречу, делают правильно.

По поводу "Тамбова", есть определенные бюджетные деньги, которые должны быть израсходованы. В "Тамбове" небольшие зарплаты в сравнении с другими командами Премьер-лиги.

Не знаю, почему "Краснодар" не пошел на это, Галицкий бы мог своим волевым решением пойти на это. Зная, как все там строится, футболисты бы пошли ему навстречу.

Что касается меня, у нас не было таких больших зарплат, чтобы их как-то сокращать. Раньше такого не было вообще», — сказал Тихонов «Чемпионату». 0