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    Тихонов: Отцепить «Ахмат» и «Крылья» будет несправедливо

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    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата России.

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов

    «Если отцепить "Крылья" и "Ахмат" — это будет несправедливо. У них есть шанс доиграть и доказать, что они не слабее.

    Логичнее будет сделать так, чтобы в один год вошли две команды, а на следующий год вылетели четыре. На один год так можно сделать.

    Что касается снижения зарплат, то это форс-мажор, и все должны это понимать. Люди сидят дома и получают гораздо меньше футболистов.

    Весь мир и вся Европа пошли на уступки, и не понимаю, почему некоторые не идут на них. Все, кто идет навстречу, делают правильно.

    По поводу "Тамбова", есть определенные бюджетные деньги, которые должны быть израсходованы. В "Тамбове" небольшие зарплаты в сравнении с другими командами Премьер-лиги.

    Не знаю, почему "Краснодар" не пошел на это, Галицкий бы мог своим волевым решением пойти на это. Зная, как все там строится, футболисты бы пошли ему навстречу.

    Что касается меня, у нас не было таких больших зарплат, чтобы их как-то сокращать. Раньше такого не было вообще», — сказал Тихонов «Чемпионату». 0

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