«Барселона» хочет вернуть полузащитника из «Хетафе»

намерена выкупить защитника, сообщает Marca.

21-летний хавбек перед стартом этого сезона отправился в аренду в «Хетафе». Клуб из пригорода Мадрида в апреле воспользовался правом выкупа игрока за 6 миллионов евро. Однако у Барселоны есть право выкупить Марка обратно за 15 миллионов евро.

В случае, если «Барсе» удастся заполучить Кукурелью, клуб выставит Хуниора Фирпо на трансфер, так как он не убедил тренерский штаб своей игрой.

В этом сезоне Кукурелья провел за «Хетафе» 26 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач. 0