КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 5 — 11 мая
  • 20:35
    • СМИ: Йович получил травму, упав с дома в Белграде, а не во время домашней тренировки
  • 16:08
    • УЕФА может отменить или сократить квалификационный раунд ЛЧ и ЛЕ на следующий сезон
  • 15:20
    • 19-летний футболист «Аталанты» умер от аневризмы мозга
  • 14:38
    • ВАДА изучит новые данные по манипуляциям с базой Московской антидопинговой лаборатории
  • 14:12
    • ФИБА назвала сроки проведения чемпионата мира 2023 года
    Все новости спорта

    СМИ: Йович получил травму, упав с дома в Белграде, а не во время домашней тренировки

    Футбол Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Курьезы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму не на тренировке, а после падения с дома в Белграде.

    Лука Йович
    Лука Йович

    «Он был по-настоящему травмирован и едва выжил! Он упал со стены дома. Не знаю, как вам это объяснить, и не очень понимаю, как ему это удалось.

    В принципе, все произошло случайно», — рассказал сербскому таблоиду Kurir источник, близкий к семье Йовича.

    Спортивный доктор Хосе Гонсалес, ранее работавший в медицинском штабе «Атлетико», выразил сомнения в том, что Йович травмировался во время домашней тренировки.

    «Кость, которую сломал Йович, поддерживает вес тела и довольно устойчива к внешним воздействиям.

    Чаще всего такой перелом можно получить либо в результате жесткого внешнего воздействия, либо из-за падения с большой высоты.

    Восстановления от травмы сводится к отдыху и физиотерапии. Если период реабилитации пойдет по плану, станет известно, как долго будет продолжаться перерыв», — сказал Гонсалес.

    Отметим, что сначала форвард заявил, что получил травму на первой тренировке в Мадриде, однако медицинский штаб «Реала» установил, что травма была получена гораздо раньше.

    После этого отец Йовича выступил с заявлением и рассказал, что нападающий травмировался, когда выполнял задания, высланные тренерским штабом.

    Отец Йовича отказался комментировать информацию о падении своего сына со стены.

    «Пожалуйста, поймите меня, но я не могу ничего сказать. Клуб запретил нам что-либо говорить», — заявил Милан Йович.

    В «Реале» были возмущены тем, что игрок пытался обмануть клуб. Ранее появилась информация о том, что Йович выбыл до конца сезона из-за повреждения. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Они сказали «нет». Восемь игроков, публично отказавших «Барселоне»
  • 00:53
    •
  • Прогноз
  • «Мерв» — «Алтын Асыр»
  • 1.58
  • Послезавтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» Гомель и «Крумкачы» обменяются уколами?
  • «Локомотив» Гомель — «Крумкачы». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • «Алтын Асыр» добудет три очка?
  • «Мерв» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Copenhagen Flames не дадут спуску ENCE eSports
  • ENCE eSports — Copenhagen Flames. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    АПЛ остается в режиме ожидания Футбол Футбол в Англии все ближе. Возвращение АПЛ в вопросах и ответахБританское правительство планирует начать выход из карантина, что поможет АПЛ заняться возобновлением сезона Вчера в 19:200
  • 16:47
    • Андрей Федун: С братом ничего критичного. Идет на поправку
  • 15:53
    • Клубы нижней части таблицы АПЛ требуют отмены вылета в Чемпионшип
  • 15:41
    • Пьянич хочет в «Барселону». Он отказал ПСЖ и «Ман Юнайтед»
    Бундеслига возвращается 16 мая Футбол Сделано в Германии. Как Бундеслига возвращает футбол после коронавирусаНемецкая Бундеслига возвращается после коронавируса: как будут выглядеть день матча, тестирование игроков и безопасность Вчера в 00:450
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Локомотив» Гомель на первое место?
  • 2.25
    •
  • 20:20
    • Голкипер «Салавата Юлаева» объявил об уходе из клуба
  • 16:20
    • Хави Мартинес покинет «Баварию»
  • 14:22
    • «Атлетико» готово продать Триппьера за 20 млн евро
    Кевин Гамейро Футбол Они сказали «нет». Восемь игроков, публично отказавших «Барселоне»Не все мечтают выступать в составе каталонского гранда 00:530
  • 13:59
    • Владельцы «Ман Сити» приобрели клуб второго бельгийского дивизиона
  • 13:46
    • Дацюк подпишет однолетний контракт с «Автомобилистом»
  • 13:28
    • Медведев: Решение о возобновлении сезона будет принято до 27 мая
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.87
  • Прогноз на матч ENCE eSports — Copenhagen Flames
  • Прочие
  • Завтра в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мерв — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие