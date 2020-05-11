СМИ: Йович получил травму, упав с дома в Белграде, а не во время домашней тренировки

Нападающий «Реала»получил травму не на тренировке, а после падения с дома в Белграде.

«Он был по-настоящему травмирован и едва выжил! Он упал со стены дома. Не знаю, как вам это объяснить, и не очень понимаю, как ему это удалось.

В принципе, все произошло случайно», — рассказал сербскому таблоиду Kurir источник, близкий к семье Йовича.

Спортивный доктор Хосе Гонсалес, ранее работавший в медицинском штабе «Атлетико», выразил сомнения в том, что Йович травмировался во время домашней тренировки.

«Кость, которую сломал Йович, поддерживает вес тела и довольно устойчива к внешним воздействиям.

Чаще всего такой перелом можно получить либо в результате жесткого внешнего воздействия, либо из-за падения с большой высоты.

Восстановления от травмы сводится к отдыху и физиотерапии. Если период реабилитации пойдет по плану, станет известно, как долго будет продолжаться перерыв», — сказал Гонсалес.

Отметим, что сначала форвард заявил, что получил травму на первой тренировке в Мадриде, однако медицинский штаб «Реала» установил, что травма была получена гораздо раньше.

После этого отец Йовича выступил с заявлением и рассказал, что нападающий травмировался, когда выполнял задания, высланные тренерским штабом.

Отец Йовича отказался комментировать информацию о падении своего сына со стены.

«Пожалуйста, поймите меня, но я не могу ничего сказать. Клуб запретил нам что-либо говорить», — заявил Милан Йович.

В «Реале» были возмущены тем, что игрок пытался обмануть клуб. Ранее появилась информация о том, что Йович выбыл до конца сезона из-за повреждения. 0