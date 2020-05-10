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    СМИ: часть клубов Серии А не платит футболистам зарплату с января

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    По крайней мере шесть клубов итальянской Серии А не выплачивают футболистам зарплату с января, сообщает La Repubblica.

    Футболисты ведут переговоры с клубами, но договориться не удается
    Футболисты ведут переговоры с клубами, но договориться не удается

    По информации источника, стороны до сих пор не могут прийти к соглашению в вопросе сокращения зарплат из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

    Футболисты требуют от руководства гарантий, что средства, вырученные от сокращения зарплат, пойдут на помощь персоналу или полупрофессиональным женским командам. Некоторые клубы заморозили выплаты на время переговоров.

    Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе итальянская Серия А. 0

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