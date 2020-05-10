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    На матчах РПЛ смогут присутствовать не более 200 человек

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    Стали известны детали протокола COVID, разработанного РФС и РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Болельщики на стадионе «Зенита»
    Болельщики на стадионе «Зенита»

    По этому документу российский футбол будет жить в случае рестарта чемпионата. Он уже направлен на согласование в правительство.

    По информации источника, протокол подразумевает, что делегация одной команды будет составлять 25 человек: 18 игроков, 3 тренера, врач, массажист и на выбор 2 члена персонала.

    Всего в чаше стадиона может находиться не более 200 человек. Остальные 150 — это судьи, делегаты, служба безопасности, врачи, вещатель (техники, комментаторы, операторы), журналисты, пожарные, полицейские, персонал стадиона, а также сотрудники лиги и РФС.

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