Мартинш продлил контракт с «Олимпиакосом»

Руководство греческогопродлило контракт с главным тренером

49-летний специалист, чей предыдущий договор истекал в июне 2020 года, будет работать с коллективом из Пирея до 2022 года.

Мартинш тренирует «Олимпиакос» с мая 2018 года, завоевав с клубом серебряные медали в прошлом сезоне.

В этом сезоне команда на первом месте с 66 очками и без поражений завершила регулярный чемпионат, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Олимпиакос» продолжает борьбу в Кубке Греции и в плей-офф Лиги Европы.

Ο προπονητής μας Πέδρο Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, μέχρι το 2022! / @CoachPMartins has renewed his contract with Olympiacos FC until 2022! 🔴⚪️ #Οlympiacos #Coach #PedroMartins #Football #ElProfesor #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/IGuHnB2eVQ