Румменигге: Я хотел бы поблагодарить наших политиков за возможность завершить сезон

Председатель правлениядал комментарий после заявления правительства Германии касательно продолжения сезона в Бундеслиге.

«Я хотел бы поблагодарить наших политиков за то, что сегодняшним решением они создали возможность завершить текущий сезон Бундеслиги. Мы в предвкушении возобновления игр — в идеале с середины мая. Таким образом спортивные итоги будут подведены на поле, а не за зеленым столом.

Я хотел бы выразить особую благодарность Немецкой футбольной лиге и Task Force Medizin за великолепную организационную и медицинскую концепцию. Я обращаюсь ко всем участникам с просьбой дисциплинированно и образцово исполнять предписания этой концепции, позволившей возобновить чемпионат», — цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии». 0