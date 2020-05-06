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    Румменигге: Я хотел бы поблагодарить наших политиков за возможность завершить сезон

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    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал комментарий после заявления правительства Германии касательно продолжения сезона в Бундеслиге.

    Карл-Хайнц Румменигге
    Карл-Хайнц Румменигге

    «Я хотел бы поблагодарить наших политиков за то, что сегодняшним решением они создали возможность завершить текущий сезон Бундеслиги. Мы в предвкушении возобновления игр — в идеале с середины мая. Таким образом спортивные итоги будут подведены на поле, а не за зеленым столом.

    Я хотел бы выразить особую благодарность Немецкой футбольной лиге и Task Force Medizin за великолепную организационную и медицинскую концепцию. Я обращаюсь ко всем участникам с просьбой дисциплинированно и образцово исполнять предписания этой концепции, позволившей возобновить чемпионат», — цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии». 0

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