Некоторые матчи АПЛ могут бесплатно показать на YouTube
globallookpress.com
Руководители АПЛ уже обсуждают с официальными трансляторами такую возможность. Если они сумеют договориться, что матчи Премьер-лиги будут транслироваться на ютуб-каналах Sky Sports и BT Sport.
По какому именно принципу будут отбирать поединки, не уточняется. В последний раз АПЛ проводила бесплатные показы своих матчей в сезоне 2013/14.
На данный момент АПЛ планирует возобновить матчи 12 июня. Этот план также предусматривает дополнительную неделю, если возникнут проблемы и их придется перенести. 0