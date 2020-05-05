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    Некоторые матчи АПЛ могут бесплатно показать на YouTube

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    Некоторые матчи английской Премьер-лиги после возобновления сезона будут показаны бесплатно в YouTube, сообщает The Sun.

    Некоторые матчи АПЛ могут бесплатно показать на YouTube
    Некоторые матчи АПЛ могут бесплатно показать на YouTube

    Руководители АПЛ уже обсуждают с официальными трансляторами такую возможность. Если они сумеют договориться, что матчи Премьер-лиги будут транслироваться на ютуб-каналах Sky Sports и BT Sport.

    По какому именно принципу будут отбирать поединки, не уточняется. В последний раз АПЛ проводила бесплатные показы своих матчей в сезоне 2013/14.

    На данный момент АПЛ планирует возобновить матчи 12 июня. Этот план также предусматривает дополнительную неделю, если возникнут проблемы и их придется перенести. 0

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