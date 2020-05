В сети появились фото новой формы «Манчестер Сити»

Портал FootyHeadlines опубликовал фотографии новой домашней формына сезон-2020/21.

Комплект представлен футболкой в традиционной голубой расцветке с мозаичным рисунком спереди и на рукавах. Остается неизвестным лишь, какими будут шорты и носки в этом комплекте.

Презентация новой формы была первоначально запланирована на этот месяц, однако до сих пор остается неясным, является ли это показателем того, что релиз близок, или это просто ошибка от Puma.

