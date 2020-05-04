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    В чемпионате Германии выявлено десять случаев заражения коронавирусом

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    Немецкая футбольная лига (DFL) сообщила о результатах тестирования на коронавирус в клубах.

    Бундеслига готовится к возобновлению сезона
    Бундеслига готовится к возобновлению сезона

    Сообщается, что в рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй Бундеслиги. Тестировались как игроки, так и другие работники клубов. Было выявлено десять случаев заражения вирусом.

    На этой неделе будет проведена вторая волна тестов. О ее результатах станет известно позже.

    Если новых положительных результатов не будет, клубы смогут возобновить групповые тренировки. Далее планируется, что у игроков будет возможность добровольно пройти тестирование, а после возобновления командных тренировок футболистов будут тестировать дважды в неделю. 0

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