В чемпионате Германии выявлено десять случаев заражения коронавирусом

сообщила о результатах тестирования нав клубах.

Сообщается, что в рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй Бундеслиги. Тестировались как игроки, так и другие работники клубов. Было выявлено десять случаев заражения вирусом.

На этой неделе будет проведена вторая волна тестов. О ее результатах станет известно позже.

Если новых положительных результатов не будет, клубы смогут возобновить групповые тренировки. Далее планируется, что у игроков будет возможность добровольно пройти тестирование, а после возобновления командных тренировок футболистов будут тестировать дважды в неделю. 0