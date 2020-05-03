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    СМИ: «Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт

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    «Ливерпуль» предложил нападающему «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру пятилетний контракт. Об этом в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    «"Ливерпуль" ведет переговоры с Вернером. Немецкий нападающий — приоритетный выбор Юргена Клоппа. Клуб предложил ему пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро и работает над достижением соглашения с Лейпцигом», — написал Скира.

    24-летний Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года, до этого играл за «Штутгарт». Срок контракта форварда истекает летом 2023 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 64 миллиона евро.

    На его счету 25 матчей в Бундеслиге сезона-2019/20, в котором он забил 21 гол и сделал семь результативных передач. 0

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