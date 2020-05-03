«Шахтер» — «Ислочь»: счет матча 4:0, обзор голов

Дублем в составе «Шахтера» отметился нападающий Виталий Лисакович. Еще по мячу на счету полузащитника Дмитрия Подстрелова и форварда Дарко Бодула.
После этой победы «Шахтер» поднялся на 6-ю позицию с 11 очками. «Ислочь» располагается на 5-м месте с 12 очками.
В следующем туре команда Юрия Вернидуба сыграет с «Витебском» на выезде. «Ислочь» дома примет «Белшину». Оба матча пройдут 10 мая.
Чемпионат Белоруссии. 7-й тур
«Шахтер С» — «Ислочь» — 4:0 (1:0)
Голы: Лисакович, 15 (1:0). Подстрелов, 62 (2:0). Лисакович, 78 (3:0). Бодул, 85 (4:0)«Шахтер С»: Гутор, Сачивко, Антич, Хадаркевич, Кендыш, Селява, Сзоке, Лисакович (Бодул, 84), Вукманич (Бурко, 83), Подстрелов, Иванович (Баланович, 46)«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович, Рыбак, Стефен (Адегбола, 84), Патоцкий (Краснов, 83), Цвейба, Комаровский, Януш, Холодинский (Папуш, 46), ЯнсанеПредупреждения: Сзоке, 10. Януш, 41. Селява, 48. Концевой, 64. Вукманич, 74. Комаровский, 90+2