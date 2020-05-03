«Шахтер» — «Ислочь»: счет матча 4:0, обзор голов

Солигорскийодержал домашнюю победу над «Ислочью» (4:0) в матче 7-го тура чемпионата Белоруссии.

Дублем в составе «Шахтера» отметился нападающий Виталий Лисакович. Еще по мячу на счету полузащитника Дмитрия Подстрелова и форварда Дарко Бодула.

После этой победы «Шахтер» поднялся на 6-ю позицию с 11 очками. «Ислочь» располагается на 5-м месте с 12 очками.

В следующем туре команда Юрия Вернидуба сыграет с «Витебском» на выезде. «Ислочь» дома примет «Белшину». Оба матча пройдут 10 мая.