«Болонья» приступит к тренировкам 5 мая

приняла решение возобновить тренировки на своей учебно-тренировочной базе.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболисты команды вернутся к индивидуальным занятиям 5 мая.

Спортсмены получат доступ только к полям и будут работать в соответствии с нормами социального дистанцирования.

При этом все помещения базы, офисы и раздевалки, будут закрыты. Также исключено присутствие главного тренера команды Синиши Михайловича, который, из-за борьбы с раком, входит в группу повышенного риска.

Отметим, итальянские клубы смогут вернуться к командным тренировкам с 18 мая. Ранее все 20 клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть текущий сезон. 0