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    «Болонья» приступит к тренировкам 5 мая

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    «Болонья» приняла решение возобновить тренировки на своей учебно-тренировочной базе.

    «Болонья» приступит к тренировкам 5 мая
    «Болонья» приступит к тренировкам 5 мая

    Как сообщает официальный сайт клуба, футболисты команды вернутся к индивидуальным занятиям 5 мая.

    Спортсмены получат доступ только к полям и будут работать в соответствии с нормами социального дистанцирования.

    При этом все помещения базы, офисы и раздевалки, будут закрыты. Также исключено присутствие главного тренера команды Синиши Михайловича, который, из-за борьбы с раком, входит в группу повышенного риска.

    Отметим, итальянские клубы смогут вернуться к командным тренировкам с 18 мая. Ранее все 20 клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть текущий сезон. 0

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