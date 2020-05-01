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    «Рома» включилась в борьбу за хавбека «Барселоны»

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    Французский полузащитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в Серии А, сообщает El Mundo Deportivo.

    Жан-Клер Тодибо
    Жан-Клер Тодибо

    По данным издания, в услугах 20-летнего футболиста заинтересована «Рома», которая хочет подписать футболиста в предстоящее летнее трансферное окно.

    Тодибо также попал в сферу интересов «Эвертона». Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» хочет выручить за игрока не менее 25 миллионов евро.

    Французский хавбек присоединился к «Барселоне» в январе 2019 года из «Тулузы», но вторую половину сезона-2019/20 он провел в аренде в «Шальке».

    В нынешнем сезоне Тодибо отыграл 2 матча в чемпионате Испании и провел 5 игр в Бундеслиге. 0

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