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    «Спортинг» могут исключить из еврокубков из-за долга перед Михайловичем

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    Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович утверждает, что лиссабонский «Спортинг» так и не выплатил ему в полном объеме положенную компенсацию за досрочный разрыв контракта.

    Синиша Михайлович
    Синиша Михайлович

    Серб обратился в УЕФА с жалобой и требует, чтобы португальский клуб исключили из еврокубков.

    Напомним, что ранее газета A Bola сообщила о том, что Михайлович, выиграв дело против «Спортинга» в суде, получил компенсацию в три миллиона евро.

    «По состоянию на сегодня "Спортинг" не заплатил мне причитающиеся деньги. С начала года, с тех пор как клуб впервые признал долг, они ничего не делали, кроме того, как пытались задержать оплату.

    За последние несколько месяцев клуб выдвинул множество предложений, но стало ясно, что все это было лишь попытки отложить выплату, поэтому я решил привлечь УЕФА. Только после этого "Спортинг" частично погасил долг.

    Такое поведение недопустимо, и если меня вынудят, я дойду до конца, даже если это будет означать исключение "Спортинга" из соревнований под эгидой УЕФА» — цитирует Football Italia письмо Михайловича в УЕФА.

    Михайлович был назначен главным тренером «Спортинга» 18 июня 2018 года, подписав контракт на три года, однако уже 8 дней спустя его уволили, после чего сербский специалист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    В чемпионате Португалии, который был прерван из-за пандемии коронавриуса после 24 туров, «Спортинг» занимает четвертое место и претендует на попадание в Лигу Европы 0

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