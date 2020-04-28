Кучаев не спешит называть «Зенит» чемпионом

Полузащитник московского ЦСКАподелился мнением о борьбе за чемпионский титул в РПЛ.

Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Я всегда придерживаюсь мнения, что пока "Зенит" не стал чемпионом официально, то не стоит про него так говорить. Каким бы отрыв ни был, "Зенит" просто ближе всех к чемпионству. Вот и все.

Не нужно завершать чемпионат, так как ЦСКА находится в зоне еврокубков? Если бы мы так мыслили, то это уже была бы позиция проигравшего.

Надо верить в себя и хотеть большего, а не довольствоваться пятой строчкой в турнирной таблице», — приводит слова Кучаева Sport24. 0