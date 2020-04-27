Игроки «Арсенала», «Брайтона» и «Вест Хэма» приступили к индивидуальным тренировкам

Лондонские, а такжеоткрыли свои тренировочные площадки для индивидуальных тренировок игроков, сообщает BBC.

По информации издания, связано это с тем, что АПЛ надеется на возможное возобновление сезона 8 июня и его завершение в конце июля, чтобы соответствовать европейским планам УЕФА.

Это потребует от команд быть в полной готовности к 18 мая.

Ожидается, что все игры будут проходить при пустых трибунах, но лига рассматривает вопрос о том, чтобы сделать часть из них доступными к просмотру по бесплатному телевидению.

Сезон АПЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, но все клубы по-прежнему стремятся доиграть 92 оставшихся матча этого сезона.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека.

В Великобритании от коронавируса умерли свыше 20 000 человек. 0