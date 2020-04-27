Экс-игрок «Енисея» подал жалобу на клуб в РФС

Нападающийподал в Палату по разрешению споров РФС заявление в отношении своей бывшей команды —

Руководство красноярского клуба отказалось выплачивать ему премиальные по итогам первой части спортивного сезона-2019/20, несмотря на то, что некоторым игрокам соответствующие выплаты произведены.

«Мы обратились с заявлением в Палату в защиту интересов бывшего футболиста "Енисея" Долгова. Директор клуба Алексей Ивахов занимает, на наш взгляд, противозаконную позицию, грубо нарушая права бывших работников. Он почему-то решил, что ушедшим из команды игрокам премиальные платить не обязательно.

Подобный подход вызывает недоумение и не имеет никаких оснований ни в соответствии с клубным Положением о премировании, ни согласно действующему законодательству», — сказал «Спорт-Экспрессу» представитель форварда, спортивный юрист Антон Смирнов.

В нынешнем сезоне Долгов провел 13 матчей в составе «Енисея» в ФНЛ, забил один гол, после чего стал игроком «Томи». 0