Чемпионат Европы по футболу среди женщин перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Женский чемпионат Европы по футболу перенесен на 2022 год globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

«Мы тщательно рассмотрели все варианты, наша приверженность росту женского футбола находится на первом плане. Перенеся чемпионат Европы среди женщин на следующий год, мы гарантируем, что наше главное женское соревнование станет единственным крупным футбольным турниром лета, предоставив ему то внимание, которого оно заслуживает», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Финальная стадия женского чемпионата Европы пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022 года. Финал турнира состоится на лондонском «Уэмбли».

Действующий чемпион Европы — сборная Нидерландов, обыгравшая в финальном матче Евро-2017 Данию (4:2). Сборная России в квалификационном турнире занимает второе место в группе А, набрав 9 очков в четырех матчах. 0