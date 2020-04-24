Североамериканская футбольная лига (МЛС) продлила мораторий на тренировки до 15 мая включительно, сообщается на сайте турнира.

МЛС продлила запрет на тренировки до 15 мая globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Как передает источник, игроки на время запрета должны оставаться там, где располагается их клуб, но МЛС рассматривает индивидуальные запросы от футболистов, если им надо куда-то переехать на машине.

Все тренировочные базы остаются закрытыми для всех футболистов и персонала клубов. Исключение составляют те игроки, которым требуется медицинское лечение или реабилитация под контролем клубных врачей, если это лечение они не могут пройти дома.

МЛС 12 марта приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса. Игры не возобновятся минимум до 8 июня. 0