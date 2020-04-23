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    Зинченко: В Англии поздно ввели карантин, власти жертвовали людьми ради экономики

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    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко считает, что власти Великобритании слишком поздно ввели карантин.

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    «Сначала они вообще решили не делать карантин. Хотели жертвовать людьми ради экономики.

    Потом они в итоге столкнулись с реальностью, увидели, что происходит в мире и решили ввести карантин.

    К сожалению, немножко поздно, на мой взгляд. Поэтому в Англии такие цифры по заболевшим. Цифры большие.

    Я иногда выхожу в магазин, но никогда ещё не видел настолько пустого Манчестера. Живу в самом центре, очень много людей всегда было на улице.

    Сейчас полиция даже в гражданском ходит, может остановить, узнать, по какой причине ты вышел. В магазине все придерживаются правил.

    Всё сделано правильно, но с опозданием», — сказал Зинченко в видео, размещённом на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube. 0

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