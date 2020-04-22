ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года, утверждает Placar.

По информации источника, такое предложение представители ВОЗ выдвинули в ходе конференц-звонка с чиновниками УЕФА на прошлой неделе. В ВОЗ считают, что лишь столь резкие меры помогут избежать второй волны распространения инфекции.

Сообщается, что в ходе дискуссии стороны не пришли к единому мнению. Также отмечается, что ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА и календарь, так что футбольные власти не обязаны следовать данным советам. Кроме того, не вполне ясно, касается рекомендация ВОЗ только еврокубков и матчей сборных или национальных чемпионатов тоже.

21 апреля стало известно, что УЕФА порекомендовал национальным ассоциациям доиграть нынешний сезон в высших дивизионах и национальных кубках. 0