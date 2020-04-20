КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью оформил с «Интером» треблКак изменился футбол за последние 10 лет. От пика Моуринью до господства суперклубов
  • 21:18
    • Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая без зрителей
  • 20:57
    • Федун: Затраты на 1 матч без зрителей — 15-20 млн рублей, а доходы — ноль
  • 20:30
    • Источник: Карпин может возглавить «Локомотив»
  • 20:25
    • СМИ: Клубы РПЛ обсудят возобновление сезона 27 апреля
  • 18:53
    • СБР утвердил тренерский штаб сборных команд на следующий сезон
    Все новости спорта

    Игрок «Казанки» скончался во время индивидуальной тренировки

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский «Локомотив» сообщил о смерти 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

    Иннокентий Самохвалов
    Иннокентий Самохвалов

    Как сообщает пресс-служба московского клуба, Самохвалов скончался сегодня во время индивидуальной тренировки.

    Игрок вышел на пробежку у дома в городе Московский, где снимает квартиру с семьей. На занятии ему стало плохо, жена вызвала скорую, но спасти защитника не удалось — Иннокентий скончался от острой сердечной недостаточности.

    «Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. "Локомотив" потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи.

    Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», — сказано в заявлении клуба.

    Самохвалов — воспитанник «Локомотива». Он находился в академии клуба с третьего класса, выигрывал с «Локо» молодежное первенство России, а в этом сезоне выступал за «Казанку».

    Российский специалист Андрей Талалаев считает, что трагедии можно было избежать, поскольку в клубе знали о проблемах игрока с сердцем.

    «Под контролем медицинского, административного, тренерского штабов более оперативно была бы оказана помощь. Думаю, что парня бы спасли.

    Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в "Локомотиве" об этом знали. У парня были неплохие данные, и, может, эти проблемы с сердцем мешали ему выйти на высокий уровень.

    Очень жалко парня, это трагедия. Но это такая трагедия, которая не то чтобы предугадывалась, но у него были такие проблемы, что на какие-то сборы он даже не ездил», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Барселона»: назначение Сетьена внезапно принесло риски
  • 03:33
    •
  • Прогноз
  • Когда вернется большой футбол
  • 1.75
  • 30/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерв» и «Ашхабад» много не забьют
  • «Мерв» — «Ашхабад». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Подтвердит ли Team Secret свою хорошую игровую форму?
  • Team Secret — Hard Legion. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Кто успеет возобновить сезон до лета: Бундеслига, Серия А или никто?
  • Когда вернется большой футбол. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Боян Кркич (слева) Футбол Молодые, да ранние. Семь лучших юных бомбардиров в истории Лиги чемпионовИзучаем биографии семерки лидеров по забитым мячам в ЛЧ, чтобы узнать, что с ними произошло дальше Вчера в 21:390
  • 13:34
    • Нападающим «Спартака» интересуются два клуба РПЛ
  • 10:13
    • Блаттер назвал символическую сборную Европы всех времен
  • 21:55
    • Магуайр: «МЮ» хочет бороться за титулы, а не просто за место в ЛЧ
    Роналдиньо Футбол Роналдиньо или Пеле? Кто был лучшим десятым номером в сборной БразилииВ футболке с десятым номером играли многие величайшие футболисты Вчера в 16:490
  • Экспресс дня

  • «Ахал» продолжит свою успешную серию?
  • 3.39
    •
  • 21:46
    • Игрок «Казанки» скончался во время индивидуальной тренировки
  • 21:36
    • Федун: С финансовой точки зрения трансфер Шюррле — это провал
  • 20:45
    • Президент ACB: Чемпионат Испании возобновится, если будет гарантировано здоровье участников
    Арриго Сакки Футбол Последняя преграда на пути к финалу. В начале 90-х великий «Милан» в гостях одолел «Баварию»В сезоне 1989/1990 в полуфинале Кубка европейских чемпионов «Милан» разобрался с мюнхенцами Вчера в 15:310
  • 20:01
    • Дембеле интересен «МЮ» и «Арсеналу»
  • 19:56
    • Польховский: Сегодня надо поднять общий уровень биатлонной сборной
  • 19:50
    • Агент: Григоренко не захотел ждать окончания пандемии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Team Secret — Hard Legion
  • Прочие
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие