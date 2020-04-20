Игрок «Казанки» скончался во время индивидуальной тренировки

Московскийсообщил о смерти 22-летнего защитника «Казанки»

Как сообщает пресс-служба московского клуба, Самохвалов скончался сегодня во время индивидуальной тренировки.

Игрок вышел на пробежку у дома в городе Московский, где снимает квартиру с семьей. На занятии ему стало плохо, жена вызвала скорую, но спасти защитника не удалось — Иннокентий скончался от острой сердечной недостаточности.

«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. "Локомотив" потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи.

Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», — сказано в заявлении клуба.

Самохвалов — воспитанник «Локомотива». Он находился в академии клуба с третьего класса, выигрывал с «Локо» молодежное первенство России, а в этом сезоне выступал за «Казанку».

Российский специалист Андрей Талалаев считает, что трагедии можно было избежать, поскольку в клубе знали о проблемах игрока с сердцем.

«Под контролем медицинского, административного, тренерского штабов более оперативно была бы оказана помощь. Думаю, что парня бы спасли.

Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в "Локомотиве" об этом знали. У парня были неплохие данные, и, может, эти проблемы с сердцем мешали ему выйти на высокий уровень.

Очень жалко парня, это трагедия. Но это такая трагедия, которая не то чтобы предугадывалась, но у него были такие проблемы, что на какие-то сборы он даже не ездил», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!». 0