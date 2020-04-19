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    РПЛ назвала примерные сроки возобновления сезона

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    Российская Премьер-лига на своем официальном сайте рассказала, когда возобновится сезон, как работает лига и будут ли игры без зрителей.

    Болельщики «Зенита»
    Болельщики «Зенита»

    «Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов.

    На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей.

    Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — говорится в заявлении.

    Чемпионат России был прерван 17 марта изначально до 10 апреля, затем паузу в сезоне продлили до 31 мая. 0

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