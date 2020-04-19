Мартинес: Восстановление Азара проходит хорошо

Главный тренер сборной Бельгиирассказал о восстановлении хавбека «Реала»после травмы.

«Я знаю, что он его восстановление проходит хорошо, без осложнений. Скоро он начнет бегать.

Операция прошла хорошо. Были опасения, что через четыре-пять недель будут осложнения, но до сих ничего подобного не было.

Мы знаем, что он вернется более сильным, чем был. Нам повезло, что операцию провели до вспышки коронавируса. У меня есть ощущение, что скоро Азар вернется в строй», — сказал Мартинес HLN.

Азар забил 1 гол и отдал 4 паса в 10 матчах Ла Лиги. Прошлым летом он был куплен у «Челси» за 100 миллионов евро. 0