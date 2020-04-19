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    Мартинес: Восстановление Азара проходит хорошо

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о восстановлении хавбека «Реала» Эдена Азара после травмы.

    Эден Азар
    Эден Азар

    «Я знаю, что он его восстановление проходит хорошо, без осложнений. Скоро он начнет бегать.

    Операция прошла хорошо. Были опасения, что через четыре-пять недель будут осложнения, но до сих ничего подобного не было.

    Мы знаем, что он вернется более сильным, чем был. Нам повезло, что операцию провели до вспышки коронавируса. У меня есть ощущение, что скоро Азар вернется в строй», — сказал Мартинес HLN.

    Азар забил 1 гол и отдал 4 паса в 10 матчах Ла Лиги. Прошлым летом он был куплен у «Челси» за 100 миллионов евро. 0

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