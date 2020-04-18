«Барселона» выставила на трансфер одного из своих вратарей

Сложная экономическая ситуация, вызванная последствиями пандемии коронавируса, вынуждаетрасстаться с несколькими футболистами, сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, одной из первых жертв чистки состава станет бразильский голкипер Нето.

За 30-летнего футболиста каталонский клуб планирует выручить не намного меньше, чем было уплачено «Валенсии» минувшим летом, — порядка 30 миллионов евро.

Предполагается, что Нету успешно заменит 20-летний воспитанник каталонского клуба Иньяки Пенья.

В нынешнем сезоне Нету принял участие в одном матче Примеры и в одной игре Кубка Испании. Он также сыграл в одном матче Суперкука страны. В этих трех играх бразилец в сумме пропустил шесть голов. 0