КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жози АлтидорMLS после коронавируса. Что ждет сильнейшую лигу Северной Америки?
  • 09:06
    • Лапорта намерен вновь возглавить «Барселону»
  • 21:22
    • Потолок зарплат НХЛ может остаться на прежнем уровне
  • 20:20
    • «Спартак» не будет выкупать Шюррле
  • 20:04
    • Только три игрока гарантированно не уйдут из «Барселоны» в ближайшее время
  • 19:38
    • «Валенсия» пожаловалась в УЕФА на Испанскую федерацию футбола
    Все новости спорта

    Ди Натале: «Лацио» больше других заслужил чемпионский титул

    Футбол Футбол Италии Серия A Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Экс-нападающий «Удинезе» Антонио ди Натале считает, что чемпионат Италии должен быть доигран.

    Антонио Ди Натале
    Антонио Ди Натале

    «Я считаю, что чемпионат должен быть доигран. Верю, что решение будет найдено. Через полтора-два месяца они попытаются возобновить чемпионат и завершить его. Кого я считал фаворитом в борьбе за Скудетто до перерыва? На мой взгляд — "Лацио".

    Они заслуживают этого. Команда проводит впечатляющий сезон. Думаю, у "Ювентуса" есть что-то, как и у "Интера", но "Лацио" своей игрой заслуживает Скудетто больше, чем другие.

    Это единственная команда, дважды обыгравшая "Ювентус". Они отличная команда и если продолжат играть также, то легко смогут стать чемпионами, — цитирует ди Натале JuveNews.

    На момент приостановки чемпионата подопечные Симоне Индзаги занимают второе место в таблице Серии А, набрав 62 очка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • 8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезонье
  • 15/04/2020 в 23:34
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»
  • 1.98
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Торпедо-БелАЗ» лидерство после выезда в Борисов?
  • БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Увезет ли «Минск» очки из Бреста?
  • «Рух» Брест — «Минск». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Прервет ли «Ислочь» неудачную серию?
  • «Ислочь» — «Славия» Мозырь. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Микель Артета и Пеп Гвардиола Футбол Тенденции 2020-х. Пять тактик, которые могут стать популярнымиФутбол развивается постоянно, поэтому в новом десятилетии стиль команд будет меняться 16/04/2020 в 20:330
  • 08:04
    • НБА и профсоюз игроков лиги договорились о сокращении зарплат
  • 07:00
    • АПЛ намерена доиграть сезон
  • 09:56
    • «Барселона» выставила на трансфер одного из своих вратарей
    Мир футбола продолжает ждать Футбол Коронавирус и футбол: перезагрузка остается в туманеПока никто не знает, когда получится возобновить игру в Европе 16/04/2020 в 15:570
  • Экспресс дня

  • Вышел ли БАТЭ из кризиса?
  • 4.37
    •
  • 09:40
    • Гвардиола не отпустил Жезуса в «Ювентус»
  • 09:24
    • Ди Натале: «Лацио» больше других заслужил чемпионский титул
  • 08:52
    • Сарри заявил, что скучает по АПЛ
    «Ньюкасл» может стать новым нуворишем АПЛ Футбол «Ньюкасл»: саудиты намерены создать новый гранд АПЛ«Сороки» могут стать новым «Манчестер Сити» 16/04/2020 в 05:360
  • 08:37
    • Бензема не исключил возвращение в «Лион» в конце карьеры
  • 08:19
    • «Милан» попросил своих легионеров вернуться в Италию
  • 07:49
    • В «Челси» отказались от снижения зарплаты на 30%
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.24
  • Прогноз на матч Ислочь — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Душанбе-83 — Фаизканд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рух Брест — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витебск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч БАТЭ — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.37
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Чинандега — Окоталь
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Халапа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.49
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Ювентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дирианген — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие