Ди Натале: «Лацио» больше других заслужил чемпионский титул

Экс-нападающийсчитает, что чемпионат Италии должен быть доигран.

«Я считаю, что чемпионат должен быть доигран. Верю, что решение будет найдено. Через полтора-два месяца они попытаются возобновить чемпионат и завершить его. Кого я считал фаворитом в борьбе за Скудетто до перерыва? На мой взгляд — "Лацио".

Они заслуживают этого. Команда проводит впечатляющий сезон. Думаю, у "Ювентуса" есть что-то, как и у "Интера", но "Лацио" своей игрой заслуживает Скудетто больше, чем другие.

Это единственная команда, дважды обыгравшая "Ювентус". Они отличная команда и если продолжат играть также, то легко смогут стать чемпионами, — цитирует ди Натале JuveNews.

На момент приостановки чемпионата подопечные Симоне Индзаги занимают второе место в таблице Серии А, набрав 62 очка. 0